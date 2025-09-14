Na klupu Istre se privremeno vraća poznato lice, već se spominje i Tomićev nasljednik

Podijeli :

xxTomxDubravecx via Guliver

Goran Tomić odlazi iz Istre nakon samo šest kola hrvatskog prvenstva.

U prvih šest kola upisao je tri poraza (Hajduk, Dinamo, Slaven Belupo), uz jednu pobjedu (Gorica) i dva remija (Lokomotiva, Vukovar 1991) te prihvatio ponudu vlasnika kluba za sporazumni raskid ugovora.

Kako javlja Glas Istre, klupu Istre privremeno preuzeti Sergej Banović, trenutni trener Uljanika koji je već u dva navrata uskakao na klupu prve momčadi nakon smjene trenera i oba puta ih vodio protiv Osijeka. Niz se nastavlja obzirom da u nedjelju u Pulu stiže Osijek, a Banović će prije toga voditi Istru i u utorak u Kupu protiv Neretve u Metkoviću.

Osim toga, već se priča i o novom treneru, a isti izvor navodi da je trenutno najizglednije da će klupu preuzeti Španjolac Oriol Riera.