Mourinho o otkazu Amorimu: ‘Znam zašto sam ja otišao iz Uniteda’

Maciej Rogowski Ball Raw Images via Guliver

Uprava Manchester Uniteda razriješila je Rubena Amorima dužnosti u ponedjeljak i sada je u potrazi za njegovim nasljednikom.

Portugalski mediji su zatražili Josea Mourinha komentar o smjeni Amorima.

“Ono što se dogodilo s Rubenom nešto je što samo Ruben može analizirati. Vjerujem da će to učiniti, on i njegov stožer. Hoće li to učiniti s vama i objaviti svoje stajalište, to ne znam”, izjavio je Mourinho.

Komentirao je i hoće li Amorimova smjena negativno utjecati na izglede za posao drugih portugalskih trenera.

“Ne razumijem zašto bi, ali svaki će trener odgovoriti za sebe. Što se mene tiče, ne, ne osjećam to tako.”

Mourinho se osvrnuo i na vlastitu smjenu u Unitedu, nakon što je klub 2017. godine odveo do naslova u Europskoj ligi te do drugog mjesta u Premier ligi.

“Svoju karijeru u Manchester Unitedu dobro poznajem. Znam i razlog zašto sam na kraju otišao. Ali kao što uvijek radim, ili pokušavam raditi, kada napustim klub zatvorim vrata i onda ne komentiram. Ne analiziram javno što se dogodilo. Jedna se vrata zatvore, a druga će se otvoriti. To se dogodilo kada sam otišao.”

Mourinho je nakon Uniteda vodio Tottenham, Romu i Fenerbahče, a trenutno je na klupi Benfice.

Prema medijskim napisima, Manchester United razmatra imenovanje Olea Gunnara Solskjaera kao privremenog trenera do kraja sezone.