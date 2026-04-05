Moro igrao u važnoj pobjedi Bologne u Serie A

Podijeli :

(AP Photo/Altaf Qadri) via Guliver Image

U 31. kolu Serie A Bologna, čiji je član hrvatski reprezentativac Nikola Moro, gostovala je kod Cremonesea te je slavila s 2:1.

Bologna je već nakon 16 minuta prvog poluvremena vodila s 2:0. Prvo je u trećoj minuti za vodstvo zabio Joao Mario da bi u 16. minuti Jonathan Rowe pogodio za 2:0. Kod oba gola asistenciju je upisao Juan Miranda, donedavni član Real Betisa.

Do kraja susreta Cremonese je smanjio golom Federica Bonazzolija iz kaznenog udaraca. Ipak, do izjednačenja nisu uspjeli doći i Bologna je došla do pobjede od 2:1 koja ih je odvela do osme pozicije u Serie A. Nikola Moro igrao je do 82. minute.

Nikola Moro u posljednje vrijeme je standardni član hrvatske reprezentacije pa ne čudi što ga je Zlatko Dalić koristio na okupljanju u Orlandu. U utakmici s Kolumbijom odigrao je 83 minute dok je protiv Brazila odigrao 31 minutu.

Bolognu u četvrtak očekuje ogled četvrtfinala Europske lige s Aston Villom.