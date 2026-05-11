Morina Bologna slavila na ‘Maradoni’ i zakomplicirala Napolijev ulazak u Ligu prvaka

xGiuseppexMaffiax via Guliver

U posljednjem susretu 36. kola talijanskog nogometnog prvenstva Bologna je na gostovanju pobijedila Napoli s 3-2.

Gosti su poveli 2-0, Napoli je izjednačio, no Bologna je u završnici došla do tri boda.

Bologna je povela u devetoj minuti golom Federica Bernardeschija, a na 2-0 je povisio Riccardo Orsolini iz kaznenog udarca u 34. minuti.

Napoli se vratio u život golom Giovannija Di Lorenza u nadoknadi prvog dijela, da bi Alisson Santos izjednačio u 48. minuti. Ipak, Jonathan Rowe je u prvoj minuti nadoknade donio pobjedu gostima

Nikola Moro je za goste igrao od 81. minute.

Bologna je ovom pobjedom napredovala na osmo mjesto s 52 boda, dok je Napoli drugi sa 70 bodova, 15 manje od prvaka Intera.