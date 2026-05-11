VIDEO / Od heroja do tragičara: Tottenhamov Francuz zabio golčinu pa skrivio penal u grčevitoj borbi za ostanak

Tottenham je u 36. kolu Premier lige ugostio Leeds i tražio pobjedu kojom bi iskoristio poraz West Hama od Arsenala te pobjegao na +4 u borbi za ostanak, ali je odigrao samo 1:1.
Prvo poluvrijeme završilo je bez pogodaka, a na samom početku nastavka Francuz Mathys Tel sjajno je pogodio s distance i izazvao erupciju oduševljenja u sjevernom Londonu.
Ipak, nakon odličnog gola francuski napadač napravio je veliku glupost. U 71. minuti u vlastitom kaznenom prostoru kopačkom je u glavu udario Ethana Ampadua, a sudac Jarred Gillett opravdano je pokazao na bijelu točku.
Siguran izvođač za 1:1 bio je Dominic Calvert-Lewin.
Do kraja susreta rezultat se nije mijenjao pa tako Tottenham nakon 36 kola ima dva boda više od 18. West Hama i mjesta koje vodi u Championship. S druge strane, Leeds je 14. s 44 boda.
