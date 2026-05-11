Wenger predvodi FIFA-inu Tehničku skupinu na Svjetskom prvenstvu

AP Photo/Chris Carlson via Guliver

Međunarodna nogometna federacija (FIFA) predstavila je Tehničku skupinu (TSG) koja će analizirati sve utakmice na predstojećem Svjetskom prvenstvu, te istovremeno raditi na razumijevanju igre diljem svijeta.

TSG predvodi šef FIFA-inog odjela za globalni razvoj nogometa Francuz Arsene Wenger, a članovi su Otto Addo (Gana), Tobin Heath (SAD), Jurgen Klinsmann (Njemačka), Michael O’Neill (Sjeverna Irska), Gilbert Silva (Brazil), Jon Dahl Tomasson (Danska), Paulo Wanchope (Kostarika), Aron Winter (Nizozemska), Pablo Zabaleta (Argentina), te Jayne Ludlow (Wales).

Podršku će im pružati tim nogometnih analitičara, podatkovnih inženjera, podatkovnih znanstvenika i analitičara učinka sa sjedištem u Miamiju i Dallasu te u Manchesteru.

Tijekom turnira, FIFA će s televizijskom i online publikom diljem svijeta, kao i s reprezentacijama i njihovim igračima, podijeliti najmodernije metrike i podatke o performansama u povijesti FIFA Svjetskog prvenstva.

“Usluga Enhanced Football Intelligence, koju su razvili FIFA-in FPI tim, ponudit će nove i uzbudljive uvide kako bi obogatila praćenje i analizu svake utakmice na turniru putem jedinstvenog skupa vizualnih prikaza tijekom i nakon utakmice, predstavljenih kao proširena stvarnost i tradicionalna grafika”, objavila je krovna nogometna organizacija.

TSG će analizirati svih 104 utakmice na ovogodišnjem Svjetskom prvenstvu. U svakom trenutku imat će pristup šest video kutova i tisućama podataka uživo tijekom svake utakmice. Igrače okrunjene nagradama turnira također će odabrati članovi TSG-a.

“Tehnička skupina pomaže u prepoznavanju trendova u igri, priprema budućih generacija za razvoj nogometa i doprinosi tome da sport bude uzbudljiviji ističući kvalitete koje će igračima trebati u budućnosti”, rekao je Wenger.

“S dosad neviđenom razinom visokokvalitetnih podataka, TSG će moći opisati, analizirati i interpretirati što se događa na terenu na način koji inspirira i tehničke stručnjake i ljubitelje nogometa. Ne samo da prikupljamo više podataka nego prije, već pokušavamo i postići pravu ravnotežu između tehničke stručnosti i podataka. Istovremeno, želimo podijeliti svoja tehnička zapažanja u stvarnom vremenu tijekom turnira”, dodao je.