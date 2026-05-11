Jakirović i Pandur na korak od ulaska u Premier ligu: Hull srušio Millwall i ide na Wembley!

Kao i u prvom susretu, u prvom poluvremenu nije bilo pogodaka, no momčad bivšeg trenera Gorice, Rijeke i Dinama pitanje pobjednika riješila je u nastavku.

Prvi pogodak stigao je u 64. minuti kada je Mohamed Belloumi, koji je na kraju prvog dijela zamijenio Kylea Josepha, sjajno pogodio uz samu vratnicu za 0:1. Isti igrač u 79. minuti upisao je asistenciju, a nakon brze kontre gostiju za konačnih 0:2 zabio je još jedan džoker s klupe, Joe Gelhardt.

Do kraja utakmice rezultat se nije mijenjao pa je Hull City rezervirao mjesto u finalu doigravanja koje će se igrati 23. svibnja na Wembleyju. Suparnika će doznati u utorak nakon uzvrata Southamptona i Middlesbrougha, čiji je prvi susret završio bez pogodaka.

Vrlo dobru utakmicu u redovima Hull Cityja odradio je i hrvatski vratar Ivor Pandur, koji se istaknuo s nekoliko važnih obrana.