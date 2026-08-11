Mlada zvijezda Barcelone doživjela tešku ozljedu, mora na operaciju

Barcelonin 20-godišnji krilni napadač Roony Bardghji ponovno je teško ozlijedio koljeno, a španjolski prvak je u utorak objavio da je švedskom reprezentativcu rođenom u Kuvajtu puknuo prednji križni ligament u desnom koljenu.
Ovo je već druga teška ozljeda koljena mladog napadača koji se Barceloni pridružio prošle godine došavši iz Kopenhagena, a s katalonskom momčadi ima ugovor do kraja lipnja 2029. Zbog prve ozljede, koju je zadobio tijekom treninga 2024., izbivao je s terena gotovo godinu dana.
“Igrač će biti operiran u nadolazećim danima”, objavila je Barcelona na društvenoj mreži X.
Bardghji je u dresu Barcelone nastupio u 28 utakmica u svim natjecanjima, a postigao je dva gola te imao četiri asistencije.
Prošle godine je debitirao za švedsku seniorsku reprezentaciju i od tada nastupio u tri utakmice, ali nije bio uvršten u momčad za Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku.
Barcelona će u pohod na treći uzastopni naslov prvaka Španjolske krenuti 23. kolovoza gostovanjem u Elcheu.
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