Dinamo još jednom porazio Sopićev Žalgiris i osigurao play-off Lige prvaka

Podijeli :

Damir Krajac CROPIX via Guliver Image

Nogometaši Dinama plasirali su se u doigravanje za Ligu prvaka pobijedivši i u Kaunasu litavski Kauno Žalgiris s 2:1 te je hrvatski prvak slavio s ukupnih 7-1, a za ulazak u ligašku fazu elitnog europskog natjecanja borit će se protiv norveškog Vikinga.

Vodeći pogodak za Dinamo postigao je Lukas Kačavenda u 19. minuti. U 30. minuti je Josip Mišić udarcem s 20 metara udvostručio vodstvo hrvatskog prvaka.

Dinamo je u 32. minuti ostao s igračem manje, jer je isključen vratar Ivan Filipović, zbog prekršaja izvan kaznenog prostora. Mjesto među vratnicama zauzeo je Ivan Nevistić, a iz igre je morao izaći Mateo Lisica.

Kauno Žalgiris je u 56. minuti uspio smanjiti zaostatak, a strijelac je bio hrvatski napadač Gabriel Debeljuh.

Utakmicu na stadionu “Dariaus ir Gireno” sudio je Talijan Davide Massa.

Dinamo će u doigravanju za plasman u Ligu prvaka igrati protiv norveškog Vikinga. Prva utakmica će biti odigrana u utorak, 18. kolovoza na Maksimiru, a uzvrat je u srijedu, 26. kolovoza u Stavangeru.

Dinamo je prvu opasnu akciju na gostovanju u Kaunasu izveo u 14. minuti. Protunapad je krenuo od Luke Stojkovića koji je dodao na lijevi bok do Mislava Oršića. Njegov je ubačaj bio usmjeren prema Dionu Dreni Belji u kaznenom prostoru, koji je loptu zahvatio, ali nije bio dovoljno precizan pa je ona završila pokraj dalje vratnice.

No, samo pet minuta poslije Dinamo je poveo. Niz preciznih dodavanja započeo je Stojković, koji je poslao loptu na desni bok prema Mateu Lisici. On je povratnom loptom unutar kaznenog prostora pronašao Belju, a Dinamov središnji napadač ju je proslijedio do Lukasa Kačavende koji je potpuno neometan pogodio mrežu.

Igrač koji je završio maksimirsku golijadu, tjedan dana poslije ju je započeo i u Kaunasu.

Žalgiris se pred domaćim navijačima ipak predstavio u boljem izdanju pa je opasno zaprijetio u 23. minuti iz slobodnog udarca. Pucao je Leon Kreković s više od 25 metara, lopta je odskočila ispred Filipovića, pogodila Dinamovog vratara i odbila se u prečku. U nastavku akcije je do lopte došao Argentinac Franco Baldassarra, snažno je opalio s osam metara, ali je lopta prohujala malo iznad vrata.

Na prijetnju momčadi Željka Sopića u Dinamu je odgovorio Mislav Oršić koji još uvijek čeka na prvi pogodak nakon povratka na Maksimir. U 27. minuti je s lijeve strane ušao u kazneni prostor i pogodio mrežu, ali samo njen vanjski dio. Dvije minute poslije je pokušao “Oršićevim specijalom”, gađao je s lijeve strane desnom nogom suprotan kut, ali je domaći vratar Deividas Mikelionis odličnom obranom spriječio pogodak.

No, ono što nije uspjelo Oršiću napravio je minutu poslije Dinamov kapetan Josip Mišić. Domaća momčad je pod pritiskom Dinamovih igrača izgubila loptu. Dodavanje je presjekao Mišić na oko 20 metara iskosa s lijeve strane, napravio je korak, dva prema sredini, naciljao i desnom nogom pogodio suprotan kut za 2:0.

Dinamo je u 32. minuti u jednoj prilično bezopasnoj situaciji ostao s igračem manje. Ivan Filipović je avanturistički izašao iz svog kaznenog prostora i srušio Burbu u pokušaju da prvi dođe do lopte. Sudac Davide Massa mu je bez oklijevanja pokazao crveni karton.

Umjesto Filipovića na poziciju vratara ušao je Ivan Nevistić, a izašao je Mateo Lisica. Nevistiću je to bio prvi nastup u natjecateljskoj utakmici od siječnja, kad je branio u Europskoj ligi na gostovanju kod danskog Midtjyllanda.

Unatoč brojčanoj prednosti na terenu, Kauno Žalgiris nije uspio opasnije zaprijetiti novom Dinamovom čuvaru mreže do kraja prvog poluvremena.

Mario Kovačević je na početku drugog poluvremena napravio dvije planirane zamjene igrača: umjesto Luke Stojkovića ušao je Gabriel Vidović, a Mattea Pereza Vinlofa je na lijevom boku zamijenio Bruno Goda.

S igračem manje, Dinamov trener je odlučio povući svoju momčad i prepustiti posjed lopte litavskom prvaku. To je dovelo do značajnijeg boravka domaćih nogometaša u Dinamovoj polovici pa i u kaznenom prostoru. Nakon nekoliko nepreciznih udaraca, ali koji su došli kao plod smislenih akcija, Kauno Žalgiris je u 56. minuti smanjio zaostatak.

U glavnim ulogama našli su se hrvatski nogometaši. Leon Kreković je došao do lopte u kaznenom prostoru i sa desetak metara pucao, ali je Nevistić uspio obraniti taj udarac. No, na odbijenoj lopti prvi je bio Debeljuh i pogodio nebranjenu mrežu.

Ni još dvije Kovačevićeve zamjene igrača, ubacivanje Frana Topića umjesto Belje te Nike Galešića umjesto Kačavende, nisu donijele promjenu u Dinamovoj igri, koji je u drugom poluvremenu ostao u potpuno podređenoj ulozi i potpuno bezopasan u igri prema naprijed.

Zato je Ivan Nevistić imao pune ruke posla, ponajviše zbog Lea Ribeira koji je zamijenio Krekovića. Brazilac je u 65. minuti pucao škaricama, ali se Dinamov vratar nije dao iznenaditi, a deset minuta poslije je Nevistić mogao samo gledati kako Ribeirova lopta upućena iz slobodnog udarca odsjeda na gornjoj strani mreže.

Dinamo se uspio obraniti i ostvariti još jednu pobjedu za poboljšanje klupskog i nacionalnog koeficijenta.

Hrvatski prvak je plasmanom u doigravanje za Ligu prvaka najmanje osigurao nastup u ligaškoj fazi Europske lige u novoj sezoni.

Momčad Željka Sopića će igrati u doigravanju za ligašku fazu Europske lige, u kojem će ga čekati pobjednik dvoboja Besiktasa i češkog Hradeca. I Kauno Žalgiris ima zajamčenu jesen u Europi, jer će litavski prvak u slučaju neuspjeha u doigravanju za Europsku ligu nastupiti u ligaškoj fazi Konferencijske lige.