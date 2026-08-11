Hrvatska U-16 reprezentacija dominantno izborila četvrtfinale Eurobasketa

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Foto: Hrvatski košarkaški savez

Hrvatska U-16 košarkaška reprezentacija nastavlja s dominacijom na Eurobasketu B divizije. Nakon četiri uvjerljive pobjede protiv Cipra, Sjeverne Makedonije, Cipra i Švicarske, izabranici Roka Lenija Ukića su s 80:53 bili bolji od Islanda te su tako osvojili prvo mjesto skupine B.

Iako su obje reprezentacije u ovaj susret ušle s omjerom 4-0, od početka se vidjelo da je Hrvatska dominantnija. Nakon prve četvrtine bilo je 17:10 za momčad Roka Lenija Ukića da ni na dvoznamenkastu prednost pobjegli već na početku druge četvrtine kada su poveli s 23:12.

Ta prednost je u jednom trenutku narasla do +17 (29:12) da bi se na poluvrijeme ipak otišlo s +13 (36:23). Dominacija Hrvatske nastavila se i u drugom poluvremena pa je u trećoj četvrtini prednost u jednom trenutku bila i +23 (57:34). Na kraju se ipak u posljednjih deset minuta ušlo s +19 (57:38). Već tada je bilo jasno da će Hrvatska upisati i petu pobjedu u skupini, a na kraju su slavili s 80:53.

Najbolji u redovima Hrvatske bio je Luka Leni Ukić, izbornikov sin, koji je zabio 19 poena, uhvatio tri skoka, ukrao četiri lopte te podijelio jednu asistenciju. Veliku podršku imao je i od Frana Strahije (16 poena), Nikše Zlopase (12 poena) te Svena Stošića (10 poena).

Hrvatska će kao prvoplasirana ekipa skupine B igrati protiv drugoplasirane iz skupine A. Tamo se još uvijek ne zna tko će to biti jer su čak četiri reprezentacije u konkurenciji za tu poziciju. Trenutačno je u najboljoj poziciji Irska koja u eventualnom krugu od tri reprezentacije (Irska, Slovačka, Crna Gora) ima najbolju poen-razliku. Međutim, taj krug će se zatvoriti samo ako Crna Gora u 21 sat izgubi od Nizozemske koja je na omjeru 3-0. U slučaju da Crnogorci slave u tom susretu, osvojit će prvo mjesto te će igrati protiv Islanda u četvrtfinalu dok će Hrvatska igrati protiv Nizozemske.

Hrvatska će svoj ogled četvrtfinala igrati u četvrtak u Gevgeliji.