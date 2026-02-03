Mlačić se na Instagramu oprostio od Hajduka: ‘Nadam se da nije zbogom nego samo doviđenja’

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

Stoper Hajduka 18-godišnji Branimir Mlačić karijeru će nastaviti u talijanskom Udineseu, objavio je splitski klub.

Za člana hrvatske U-21 reprezentacije veliki interes je pokazivao Inter, no na kraju je završio u Udineseu.

Mlačić je rođen u Trogiru i prve nogometne korake napravio je u akademiji nogometnog kluba Trogir 1912. Kad mu je bilo 11 godina preselio je na Poljud u Hajdukovu nogometnu akademiju, u kojoj je pokazao talent i liderske karakteristike. Bio je kapetan svoje kadetske i juniorske generacije, a prelaskom u seniore njegova karijera ubrzano se razvijala.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Branimir Mlačić (@branimir.mlacic)

Početkom ove sezone priključen je pripremama prve momčadi i ubrzo je postao neizostavan član u početnoj postavi. Za prvu momčad Hajduka je debitirao krajem srpnja u 2:1 pobjedi protiv Zire u kvalifikacijama Konferencijske lige, a posljednju službenu utakmicu odigrao je 25. siječnja u porazu 1:2 od Istre 1961 na Poljudu. Ukupno je za Hajduk odigrao 19 službenih utakmica u kojima je upisao dvije asistencije.

Od Hajduka se oprostio na Instagramu.

“‘Došao je trenutak za koji nikad nisi spreman dok stvarno ne dođe. Teško je pronaći prave riječi kojima bi se oprostio od kluba koji mi toliko znači. Zahvalan sam jer sam imao čast nositi bili dres, igrati pred punim Poljudom i osjećati tu emociju… to je nešto što se ne može riječima opisati, samo doživjeti. Hvala svim trenerima koji su vjerovali u mene, suigračima koji su sa mnom dijelili svlačionicu, koji su bili tu za mene u usponima i padovima te svim ljudima u klubu koji često i nepravedno ostaju u drugome planu, a bez kojih ništa ne bi bilo moguće. Nažalost, moja epizoda u Hajduku je kratko trajala… ali nadam se da nije zbogom nego samo doviđenja”, poručio je Mlačić.