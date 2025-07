Mišković iskreno otkrio što misli o potezu Grada Rijeke: ‘Nitko ne shvaća…’

Podijeli :

Predsjednik Rijeke Damir Mišković otkrio je što misli o potezu Grada Rijeke.

Komentirao je Mišković u intervjuu za Sportske novosti proračun kluba, pa otkrio da im je Grad Rijeka dao 3500 tisuća eura. Rekao je i što misli o tome.

“On je mjesečno od 1,350.000 eura do 1,500.000 eura. Da bi ga napunio, moraš prodati igrače za 12 milijuna eura godišnje. Dakle, sigurno ćemo prodavati, ali i sigurno ćemo dovesti još igrača. Kad jednom digneš budžet, to je kraj za klub koji nema drugih prihoda. Sad mijenjamo terene u kampu, to košta 1,5 milijuna eura.

Grad Rijeke nam je za naslov prvaka poslao nagradu 3500 eura. S time ne mogu počastiti igrače pizzom i pivom. Nitko ne shvaća s čime se borimo svaki dan. Najlakše je lupati po Miškoviću. To što Rijeka postiže je svemirski brod s resursima kakve imamo. I to ne traje jednu godinu, nego 13 godina. Stadion i kamp izgradili smo sami. Sve sami. Nije nam ih napravio netko drugi”, poručio je Mišković.

