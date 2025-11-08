Nekadašnji dinamovac prvi put pozvan u reprezentaciju

Međunarodni nogomet 8. stu 202511:50 0 komentara
JoaquinxCorchero via Guliver Images

Australija je među prvima osigurala nastup na Svjetskom prvenstvu 2026., koje će se održati u Kanadi, SAD-u i Meksiku.

Socceroosi su u trećem krugu azijskih kvalifikacija završili drugi u skupini C, odmah iza Japana, i već u lipnju potvrdili plasman na Mundijal.

U studenom će u Sjevernoj Americi odigrati prijateljske utakmice protiv Kolumbije i Venezuele, a izbornik Tony Popovich objavio je popis od 26 igrača. Među njima je po prvi put i bivši dinamovac Deni Jurić, danas član poljske Wisłe Płock.

Jurić je nogometni put započeo u Sesvetama i Hajduku, a igrao je i za Solin, Šibenik, Goricu, Rijeku i Koper. Za Hrvatsku je nastupio u U-19 reprezentaciji, dok sada nosi dres Australije, za čiju je U-23 selekciju već upisao dva nastupa.

