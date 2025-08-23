VIDEO / Bivši dinamovac nastavlja briljirati u Sloveniji, prvi je strijelac lige

U susretu 6. kola slovenskog prvenstva Koper je na domaćem terenu svladao Muru 2:1.
Domaći sastav je u vodstvo doveo bivši igrač Dinama Deni Jurić u 5. minuti iz kaznenog udarca. Bio mu je to peti pogodak u prvenstvu, a trenutno je prvi topnik lige zajedno s Matejem Malenšekom iz Radomlja. Uračunamo li i europska natjecanja, australski napadač na svom kontu ima već sedam pogodaka u novoj sezoni.
Na samom startu nastavka, Borna Proleta zabio je za 1:1. No, već u 54. minuti francuski napadač Issac Matondo vratio je Koper u vodstvo, a kasnije se ispostavilo da je to bio i pogodak za pobjedu. Koper nakon šest kola ima 13 osvojenih bodova, dok vodeće Celje ima 15 bodova uz utakmicu manje. Mura se nalazi na osmom mjestu s četiri boda.
