Evra: Senegal je pravi prvak Afrike

Međunarodni nogomet 18. ožu 202616:20
FedericoPestellini Panoramic via Guliver

Bivši branič Juventusa i Manchester Uniteda Patrice Evra (44) kritizirao je odluku Afričke nogometne konfederacije (CAF) da naslov pobjednika Afričkog kupa nacija dodijeli Maroku za zelenim stolom i oduzme ga Senegalu, nazvavši to velikim skandalom za afrički nogomet.

U finalu je Senegal pobijedio Maroko 1:0 nakon produžetaka, ali utakmicu su obilježili prosvjedi senegalskih igrača. Najprije su se žalili na nedosuđeni jedanaesterac, a zatim su burno reagirali kada je VAR za vrlo sličan prekršaj dosudio kazneni udarac za Maroko. Igrači Senegala, osim Sadija Manéa, u znak prosvjeda napustili su teren na više od 20 minuta, ali su se na nagovor kapetana vratili kako bi se izveo penal, koji je Brahim Díaz promašio.

Prema priopćenju CAF-a, Senegal je prekršio članke 82 i 84 pravilnika, prema kojima se momčad koja odbije igrati ili napusti teren prije kraja utakmice bez dopuštenja suca smatra poraženom.

Vidno iznerviran, Evra je doveo u pitanje vjerodostojnost natjecanja i u videu na Instagramu rekao: “Svi smo vidjeli da je Senegal pobijedio. Ali zašto nitko ne govori o ovom sucu? Gdje je on sada?”

Dodao je i: “Afrički kup nacija izgubio je svaki kredibilitet. Dva mjeseca kasnije objavili su da je Maroko prvak… Mislio sam da je to prvoaprilska šala”, te zaključio: “Pravi prvak je Senegal i uvijek će to biti.”

