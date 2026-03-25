Dalić otkrio formaciju za Kolumbiju pa progovorio o svojoj budućnosti: ‘Mislim da sam…’

Zbog viroze prvi trening je propustio branič Ivan Smolčić, koji se polako oporavlja nakon problema poslije leta.

Dalić optimističan pred Kolumbiju i Brazil: ‘Situacija je puno bolja nego prije četiri mjeseca’ Erlić: Nakon što sam zabio prvijenac za Hrvatsku, krenulo me i u klubu

Dalić je za Dnevnik Nove TV najavio da protiv Kolumbije planira testirati formaciju s trojicom igrača u zadnjoj liniji kako bi isprobao nove taktičke varijante:

“Očekujem tešku, baš pravu taktičku utakmicu. Oni imaju puno dobrih igrača, a protiv Kolumbije igramo s tri iza. Imamo takav profil igrača da to probamo. Želim biti malo drugačiji i pokušati neke druge stvari. Također, želim dati priliku svim igračima.”

Komentirao je i svoj status u reprezentaciji te nagađanja o novom ugovoru:

“Prije svega, velika hvala predsjedniku i Savezu. Mislim da sam nakon devet godina vođenja reprezentacije zavrijedio mir, da ne moram ništa raditi pod pritiskom. Želim svoj mir, a moj ugovor nije bitan, nemam zahtjeve. Želim donijeti odluku u miru i nema potrebe za pustom euforijom i svakodnevnim pisanjima o mom ugovoru.”