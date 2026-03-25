Dalić otkrio formaciju za Kolumbiju pa progovorio o svojoj budućnosti: ‘Mislim da sam…’

Hrvatska nogometna reprezentacija u Orlandu priprema se za prijateljsku utakmicu protiv Kolumbije, a izbornik Zlatko Dalić najavio je isprobavanje novog sustava igre.
Zbog viroze prvi trening je propustio branič Ivan Smolčić, koji se polako oporavlja nakon problema poslije leta.
Dalić je za Dnevnik Nove TV najavio da protiv Kolumbije planira testirati formaciju s trojicom igrača u zadnjoj liniji kako bi isprobao nove taktičke varijante:
“Očekujem tešku, baš pravu taktičku utakmicu. Oni imaju puno dobrih igrača, a protiv Kolumbije igramo s tri iza. Imamo takav profil igrača da to probamo. Želim biti malo drugačiji i pokušati neke druge stvari. Također, želim dati priliku svim igračima.”
Komentirao je i svoj status u reprezentaciji te nagađanja o novom ugovoru:
“Prije svega, velika hvala predsjedniku i Savezu. Mislim da sam nakon devet godina vođenja reprezentacije zavrijedio mir, da ne moram ništa raditi pod pritiskom. Želim svoj mir, a moj ugovor nije bitan, nemam zahtjeve. Želim donijeti odluku u miru i nema potrebe za pustom euforijom i svakodnevnim pisanjima o mom ugovoru.”
