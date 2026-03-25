Erlić: Nakon što sam zabio prvijenac za Hrvatsku, krenulo me i u klubu

TomxBode via Guliver Image

Hrvatska nogometna reprezentacija u noći s četvrtka na petak od 00:30 po hrvatskom vremenu igra prijateljsku utakmicu u Orlandu protiv Kolumbije. Momčad Zlatka Dalića čeka dvostruki program, jer će u noći s utorka na srijedu, 1. travnja, od 2:00 po hrvatskom vremenu igrati protiv Brazila.

Utakmice je najavio hrvatski stoper Martin Erlić.

Pouzdani branič igra sjajnu sezonu u Midtjyllandu, u kojem nije uspješan samo u fazi obrane, već daje doprinos svojim pogocima:

Dalić optimističan pred Kolumbiju i Brazil: ‘Situacija je puno bolja nego prije četiri mjeseca’ VIDEO / Erlić zabio Englezima, njegov Midtjylland ispao nakon lutrije penala

“Još uvijek se privikavamo, ali do utakmice je dovoljno vremena da sve to sjedne na svoje mjesto. Privikavamo se i na vremenske uvjete, malo je toplije, ali vjerujem da će sve biti super. Ove će nam utakmice dobro doći da se malo priviknemo na vremensku razliku i klimu u kontekstu nastupa na Svjetskom prvenstvu”.

O uspješnoj sezoni u Danskoj..

“Jako sam zadovoljan, osjećam se super fizički i psihički. U prvenstvu smo jako dobri, drugi smo na ljestvici i ušli smo u finale Kupa, a u Europi smo završili natjecanje, ali smo bili zaista fantastični. Efikasnost? Kad sam zabio prvi pogodak za reprezentaciju me krenulo i u klubu, ha, ha, ha… Raduje me to, nadam se da neću stati na tome.”

Hrvatska tri mjeseca uoči Svjetskog prvenstva…

“Kad sam prvi put došao u reprezentaciju bilo je fascinantno, a ostao sam tu jako dugo. Prošlo je dosta, promijenilo se dosta igrača, dolaze mladi… Uz pomoć lidera poput Modrića, Perišića, Kramarića, Livakovića… Sigurno možemo odraditi dobro Svjetsko prvenstvo, ali razmišljat ćemo, kao i uvijek, korak po korak.”

Hrvatska u pripremnim utakmicama opet igra protiv jakih protivnika…

“Ovo će biti male pripreme za ono što nas čeka u lipnju, ove će nam utakmice dobro doći da vidimo gdje smo i što smo, da isprobamo možda i neke nove sustave i igrače.”

Sjećanje na susret s Brazilom u Kataru…

“Ta utakmica uvijek budi u meni fantastične uspomene, onaj pogodak Brune Petkovića teško se može zaboraviti, kao i fantastični penali. To je sjećanje za cijeli život.”