McKenna za SK otkrio je li teže igrati protiv Reala ili Barcelone: ‘Oni su nemilosrdni, ubojice’

xAlbertoxGardinx via Guliver

Iskusni škotski stoper koji igra u Dinamu, Scott McKenna, za Sport Klub je otkrio protiv koga mu je bilo teže igrati u La Ligi.

McKenna je prošao školu Aberdeena, kluba u kojem je, s kraćim posudbama, igrao do svoje 24. godine. U rujnu 2020. prešao je u Nottingham Forest s kojim je 2022. izborio plasman u englesku Premier ligu i pritom proglašen najboljim igračem kluba u toj sezoni. Za Nottingham je igrao tri i pol godine, na proljeće 2024. proslijedio na posudbi u Kopenhagen, a šest mjeseci kasnije potpisao za Las Palmas.

S Las Palmasom nije uspio ostati u La Ligi, a prošlog je ljeta kao slobodan igrač stigao u Maksimir.

U intervjuu je našoj Ines Švagelj otkrio i protiv koga mu je bilo teže igrati – Real Madrida ili Barcelone?

“Da, dobili smo Barcelonu u gostima. Rekao bih da Barcelona duže zadržava loptu i dobro pritišće, Real Madrid je nemilosrdan, oni su ubojice. Kada osjete trenutke slabosti, mogu nastaviti i zabiti.”

Otkrio je i sjećanja na Luku Modrića.

“Uff, prva sjećanja na Modrića su kada smo igrali protiv Hrvatske na Euru, u Škotskoj. Postigao je nevjerojatan gol vanjskom u gornji kut, i taj je gol ‘ubio’ utakmicu i na kraju je završilo 3:1.

Što se tiče Real Madrida, prošle godine smo odigrali neriješeno s njima doma. U gostima smo imali sjajan početak, vodili smo 1:0 nakon 30 sekundi, ali nakon toga su nas skroz uništili. Izgleda da smo ih naljutili prerano u utakmici.”

Na pitanje o Viniciusu Junioru odgovorio je ovako:

“Mislim da su svi toliko brzi da mogu stvarati probleme i kad igraju zajedno, to je stvarni problem, i svi moraju biti 100%. Ponekad su potrebna dva ili tri igrača da pokušaju zaustaviti jednog od njih, i takav je slučaj, jer imaju toliko kvalitete i toliko su opasni.”

