LeBron James nakon poraza od Oklahome: Ne znam što mi budućnost nosi

NBA zvijezda LeBron James još nije donio odluku o svojoj budućnosti u NBA ligi nakon što je njegova momčad Los Angeles Lakersi poražena od Oklahoma City Thundera u ponedjeljak, čime su završili sezonu.
Thunder je pobijedio 115:110 i rezultatom 4-0 u seriji se plasirao u finalnu seriju Zapadne konferencije, unatoč tome što je 41-godišnji James postigao 24 poena i imao 12 skokova, najviše na utakmici.
James je upravo završio svoju rekordnu 23. NBA sezonu i najbolji strijelac lige svih vremena sada postaje slobodan igrač.
“Kakva mi je budućnost, očito ne znam”, rekao je nakon poraza. “Mislim, ovo je očito još svježe nakon očitog poraza i ne znam. Mislim, ne znam što mi budućnost nosi, očito onako kako stvari stoje večeras.
Imam puno vremena da se opustim, kao što mislim da sam rekao prošle godine nakon što smo izgubili, mislim od Minnesote, da se vratim i odmorim s obitelji i razgovaram s njima i provedem neko vrijeme s njima, a onda kada dođe vrijeme, očito ćete vi dečki znati što sam odlučio učiniti.“
James je ove godine izabran u svoju 22. uzastopnu All-Star utakmicu. Luka Dončić bio je najveća ofenzivna prijetnja Lakersa, a predvodio je ligu s prosjekom od 33,5 poena po utakmici. Austin Reaves bio je drugi u momčadi s 23,3 poena po utakmici, a James treći s 20,9 poena po utakmici.
James je imao također 7,2 asistencije i 6,1 skok po utakmici. U doigravanju je James u prosjeku postizao 23,2 poena, 7,3 asistencije i 6,7 skokova.
“Očito smo malo podbacili, ali ne gledam na svoju godinu kao na razočaranje, to je sigurno”, rekao je James.
„Doveden sam na neke pozicije koje nikada prije nisam igrao u svojoj karijeri, zapravo u životu. Nikada u životu nisam bio treća opcija. Dakle, moći napredovati u toj ulozi toliko vremena, a zatim se morati vratiti u ulogu na koju sam navikao tijekom svoje karijere ili života igrajući ovaj sport i moći napredovati pod tim, a onda samo moji suigrači dopuštaju da ih vodim u ekstremnim okolnostima, mislio sam da je to prilično cool za mene u ovoj fazi moje karijere.“
