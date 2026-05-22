Sjajna priča u Francuskoj: Namučili su PSG u borbi za naslov, a sad su osvojili francuski Kup prvi put u povijesti

Podijeli :

(AP Photo/Thibault Camus) via Guliver Image

Nogomet ove godine piše sjajne priče diljem Europe. Brojne suše u ligama su se prekinule, neki klubovi osvojili su svoje prve ligaške trofeje, a u petak navečer se tom lijepom nizu pridružila i Francuska.

U petak navečer se na Parku prinčeva odigralo finale franucskog Kupa u kojemu su sudjelovali Lens i Nica. Lens u svojoj povijesti nikad nije osvojio najjači francuski Kup dok je onaj Liga kup osvojio jednom i to prije 27 godina. Što se tiče Nice oni su jači Kup osvojili tri puta dok u ovom slabijem nisu uspjeli nijednom doći do trofeja.

S obzirom na to da obje ekipe u 21. stoljeću nisu podigle pehar u Coupe de Franceu, znalo se da će se jedna suša prekinuti. Na kraju je više “sreće”, odnosno znanja, imala momčad Lensa koja je slavila s 3:1.

Florian Thauvin doveo je svoju momčad u vodstvo u 25. minuti, Odsonne Edouard povećao je prednost na 2:0 u 42. minuti, a do kraja poluvremena Nica je uspjela smanjiti zaostatak golom Djibrila Coulibalyja u trećoj minuti sudačke nadoknade.

Prednost Lensa ponovno je narasla u 78. minuti kada je Abdallah Sima pogodio za konačnih 3:1 i naslov Lensa.

Ovim slavljem Lens je prvi put u povijesti osvojio Coupe de France te je na sjajan način zaključio uspješnu sezonu. Sve do posljednjih nekoliko kola vodili su žestoku bitku s aktualnim osvajačima Lige prvaka s PSG-om, a na kraju je uz brojna odgađanja i olakšice francuske lige pariška momčad došla do naslova.