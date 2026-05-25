Real Sociedad potvrdio: Ćaleta-Car odlazi iz kluba

Hrvatski nogometni branič Duje Ćaleta-Car (29) vraća se u francuski Lyon nakon jednogodišnje posudbe u Real Sociedadu koji nije iskoristio mogućnost otkupa njegovog ugovora za četiri milijuna eura.

“Susret u subotu u Barceloni protiv Espanyola zatvorio je nezaboravnu sezonu, nogometnu godinu koja nas je ponovno dovela do zajedničkog uživanja u osvajanju Kupa. Duje Ćaleta-Car i Wesley Gassova bili su dio uspjeha, a klub im želi zahvaliti na predanosti grbu tijekom vremena provedenog među nama, istovremeno im želeći sve najbolje u njihovoj osobnoj i profesionalnoj budućnosti”, priopćio je u ponedjeljak Real Sociedad.

Ćaleti-Caru i brazilskom krilnom napadaču Gassovi (21) ugovor s Real Sociedadom istječe 30. lipnja.

Hrvatski stoper je odigrao 32 utakmice, uz jedan zabijeni gol, za baskijsku momčad koja je završila na desetom mjestu u španjolskom prvenstvu. Zahvalujući osvojenom Kupu kralja izborila je nastup u Europskoj ligi.

Trener Pellegrino Matarazzo, koji je na klupu sjeo krajem prosinca, prije devet dana je rekao da je “jako zadovoljan” izvedbom Ćalete-Cara.

“Duje nam je bio jako važan. Odigrao je dobar broj utakmica, među kojima neke bitne, poput finala Kupa”, rekao je tada na konferenciji za medije.

Hrvatski branič će se sada priključiti pripremama hrvatske reprezentacije za Svjetsko prvenstvo.

Nakon Mundijala bi se trebao vratiti u Lyon koji je zauzeo četvrto mjesto u francuskom prvenstvu.

Ćaleta-Car je tijekom karijere igrao i za engleski Southampton, francuski Marseille, austrijski Salzburg i Šibenik.