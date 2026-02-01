Malenica izbačen iz momčadi nakon sukoba sa Sopićem?

Osijek od 15 sati dočekuje Rijeku na Opus Areni, a veliko iznenađenje u sastavu domaćih je izostanak Marka Malenice.
Kako doznaje Index, razlog izostanka legendarnog golmana Osijeka je sukob s trenerom Željkom Sopićem, a još nije poznato zašto je do njega došlo.
Malenica je za Osijek skupio 240 nastupa, a tijekom ove sezone je bio jedan od najboljih igrača, unatoč krizi i grčevitoj borbi za opstanak.
Umjesto Malenice, na golu Osijeka u derbiju s Rijekom bit će kanadski golman Nikola Ćurčija (24) kojem je ovo prvi nastup u HNL-u ove sezone, a upisao je samo jedan nastup u Kupu protiv Varaždina. Prema Transfermarktu vrijedi 100 tisuća eura.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!