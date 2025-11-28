Loša forma je učinila svoje: Real odustao od stopera Liverpoola

Podijeli :

(AP Photo/Ian Hodgson) via Guliver

Jedna od većih tema prošle sezone bilo je Realovo dovođenje Trenta Alexander-Arnolda iz Liverpoola na slobodan transfer. No, nije on jedini igrač Liverpoola za kojega su se Madriđani zainteresirali.

Real je “zagrizao” i za Ibrahimu Konatea, francuskog stopera koji je stožerni član Liverpoolove obrane u posljednjim sezonama. On još uvijek nije potpisao novi ugovor s Liverpoolom pa se očekivalo da će i on otići stopama Trent Alexander-Arnolda i potpisati za Real.

Međutim, u petak su stigle vijesti iz Engleske kako Madriđani više nisu zainteresirani za Konatea. Objavili su to iz engleskog The Athletica.

Konate je inače u lošoj formi u posljednje vrijeme kao i većina igrača Liverpoola. Čak su navijači Redsa kritizirali Francuza i na početku sezone kada je Liverpool bio u dobroj formi. Prema Fabriziju Romanu on je u pregovorima oko novog ugovora, ali još uvijek nema napretka.

Liverpool se nalazi na 12. mjestu Premier lige i na 13, mjestu u Ligi prvaka što je ispod očekivanja za klub koji je aktualni prvak Engleske.