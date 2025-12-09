Livaković je bio na sastanku s talijanskim klubom, evo što im je navodno poručio

Podijeli :

Josip Bandic CROPIX via Guliver

Informacija koja se pojavila u medijima oko interesa kluba iz Serie A za Dominika Livakovića dobila je svoj nastavak.

Dominik Livaković ove zime odlazi s posudbe iz Girone i odlazi u klub u kojem će imati minutažu uoči Svjetskog prvenstva. Priča se već neko vrijeme o interesu iz Dinama, a pojavila se i informacija kako je za Livakovića zainteresirana i talijanska Genoa.

Kako piše tportal, Livaković je jučer imao sastanak s predstavnicima Genoe. Saslušao je Livaković njihovu viziju i ponudu, ali im se navodno zahvalio na interesu i poručio da je njegov prvi i jedini izbor ove zime – Dinamo.

Njegov dolazak u Maksimir je dogovoren i nema nikakve prepreke za njegov dolazak. Livaković i njegovi predstavnici sve su dogovorili i s Gironom i Fenerbahčeom i Dinamom. Girona raskida posudbu, a Fenerbahče ga pušta u Maksimir jer ima Edersona i za Livakovića minuta neće biti. Svemu je presudila Livakovićeva želja za povratkom u Maksimir.