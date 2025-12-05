Novi veliki skandal u Lyonu: Otkriveni su fiktivni transferi vrijedni 120 milijuna eura!

Podijeli :

Guliver image (0045664138)

Francuski velikan se prošle sezone jedva spasio ispadanja u drugu ligu, a sad se našao u središtu novog velikog skandala.

Olympique Lyon ponovno se našao u središtu skandala. Kako prenose francuski mediji, riječ je o malverzacijama iz razdoblja kada je klubom upravljao John Textor. Navodno su otkriveni fiktivni transferi vrijedni više od 120 milijuna eura.

Tijekom posljednjih nekoliko dana Olympique Lyon kontaktiralo je nekoliko tvrtki koje su otkupile dugovanja Botafoga, čiji je vlasnik također Textor, tražeći isplatu novca za transfere igrača koji nikada nisu stigli u Francusku.

Francuski mediji navode da se među tim igračima spominju Luis Henrique, Igor Jesus i Savarino. Prema dostupnoj dokumentaciji, ti su igrači trebali biti dio internih transfera unutar Eagle grupe.

Cijeli skandal izašao je u javnost nakon što su procurile poruke koje se na prvi pogled nisu činile problematičnima. No, analiza je pokazala da dokumenti zapravo otkrivaju ozbiljne financijske probleme za francuski klub.

Lyon se prošle godine jedva spasio ispadanja u drugu ligu. Nakon uložene žalbe, kazna je ublažena, a klub se obvezao poslovati štedljivo i racionalno. Sada se, poput bumeranga, vraćaju stari problemi – i to u najgorem mogućem trenutku za klub koji pokušava financijski stabilizirati poslovanje i povratiti povjerenje navijača.

L’Équipe tvrdi da dokumentacija prikazuje navodne transfere iako nikada nije ni postojala namjera da ti igrači zaigraju za Lyon. Glavno je pitanje radi li se o slučajnoj pogrešci, nesporazumu ili svjesnoj namjeri i pronevjeri.

Kako se navodi, u cijelu su priču uključene i treće strane. Tvrtke koje su otkupile dugove Botafoga zahtijevaju svoj novac, a Lyon službeno i dalje – šuti.

Stručnjaci u Francuskoj smatraju da bi ovaj slučaj mogao prerasti u jedan od najvećih financijsko-administrativnih skandala u novijoj povijesti europskog nogometa – ne samo zbog golemih iznosa, već i zbog složenosti poslovanja unutar iste vlasničke strukture.