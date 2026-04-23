Halilhodžić: Možda sam proklet, oštećeni smo i protiv PSG-a

REUTERS/Gonzalo Fuentes via Guliver

Trener Nantesa Vahid Halilhodžić bio je vrlo ljutit nakon poraza od Paris Saint-Germaina 3:0.

Na konferenciji za medije ponovno se osvrnuo na suspenziju od četiri utakmice, koju smatra potpuno neopravdanom, te istaknuo da ima osjećaj kako se sve okrenulo protiv njegove momčadi.

Halilhodžić i dalje ne može prihvatiti kaznu koju je dobio nakon burne reakcije prema sucu u susretu protiv Bresta. Disciplinska komisija francuske lige suspendirala ga je na četiri utakmice, što je iskusni trener ponovno nazvao nevjerojatnim.

Njegovu reakciju potaknuo je crveni karton koji je u toj utakmici dobio veznjak Nantesa Dehmaine Tabibou. Nantes je tada vodio 1:0, ali je kasnije primio pogodak za izjednačenje. Odluka je naknadno poništena.

Prema priopćenju LFP-a, nakon pregleda snimke i sučeva izvještaja, crveni karton preinačen je u žuti. Unatoč tome, Halilhodžiću je izrečena suspenzija.

“Ovo je teško razdoblje za nas, a utakmica protiv Bresta ostavila je trag. Igrači su razočarani jer se dogodila nepravda”, poručio je Halilhodžić, dodavši da smatra kako je njegova momčad bila oštećena na domaćem terenu.

Iako je priznao da je pobjeda PSG-a bila “logična”, Halilhodžić se požalio i na suđenje u Parizu. Smatra da je jedanaesterac za vodstvo domaćina, koji je realizirao Hviča Kvaratskhelia, dosuđen “pomalo jeftino”. Ubrzo nakon toga Nantesu je zbog zaleđa nakon VAR provjere poništen pogodak za izjednačenje.