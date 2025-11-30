Ligue 1 ima novog lidera: Klub sa sjevera Francuske iskoristio kiks PSG-a

Podijeli :

(AP Photo/Jean-Francois Badias) via Guliver Image

U 14. kolu francuske Ligue 1 vidjeli smo promjenu na vrhu. U subotu je Paris Saint Germain izgubio od Monaca, a onda taj kiks nije iskoristio Marseille. Međutim, u nedjelju je Lens uspio slaviti i preuzeti vrh.

Klub za koji je dobar dio svoje karijere branio nekadašnji Vatreni Vedran Runje je slavio na gostovanju u Angersu. Lens je poveo u 45. minuti golom Floriana Thauvina, zlatnog sa Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine.

Isti igrač zabio je i drugi pogodak. Bilo je to u 74. minuti. Iako je Angers smanjio golom Haroune Djibirina u 76. minuti, Lens je sačuvao vodstvo za skok na vrh Ligue 1.

Oni trenutačno imaju 31 bod što je jedan više od drugog PSG-a te dva od trećeg Marseillea.