Insajder: Za Sučića bi mogle stići ponude kojima Inter ne može reći ‘ne’

xBEAUTIFULxSPORTS/Carabellix via Guliver

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić u Interu je od prošlog ljeta.

Sučić je na ljeto 2025. napustio Dinamo i preselio na Giuseppe Meazzu i oduševio u prvoj sezoni. Upisao je 49 nastupa te zabio četiri gola i dodao četiri asistencije, a Inter je osvojio dvostruku krunu.

Talijanski mediji pišu kako ga Inter u budućnosti vidi kao jednog od nositelja igre, no insajder Gianluca Di Marzio piše kako nije nemoguće da napusti Nerazzurre nakon samo jedne sezone. Iako se nalazi u klupskim planovima, velikodušna ponuda mogla bi natjerati Inter na prodaju.

“Petar Sučić potpuno je u Interovim planovima za budućnost, no Svjetsko prvenstvo 2026. moglo bi biti prilika da se dodatno istakne i predstavi cijelom svijetu. Moguće je da stignu ponude, a postoje i one kojima Inter ne bi mogao reći ne”, napisao je Di Marzio.

Dinamo je njegov odlazak u Inter dobio 15 milijuna eura te su zadržali pravo na deset posto od profita koji će Inter ostvariti njegovom prodajom.