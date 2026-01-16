Girona pronašla novog vratara: Dovode Barceloninog kapetana

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Krajem ljetnog prijelaznog roka u Gironu je na posudbu došao hrvatski reprezentativni vratar Dominik Livaković. Međutim, hrvatska "jedinica" nije uspjela preoteti startno mjesto Paulu Gazzanigi i u siječnju bi Livaković trebao napustiti klub. Tako je Gironin trener Michel zavapio da im treba novi golman, a iz kluba su taj vapaj i poslušali te su dogovorili veliko pojačanje.

Riječ o Marc-Andreu Ter Stegenu, kapetanu Barcelone koji je pao u drugi plan zbog ozljede, ali i dolaska Joana Garcije iz Espanyola. On će u Gironu doći na posudbu do kraja sezone, a za mjesto startnog vratara trebao bi se boriti s Paulom Gazzanigom.

Girona je inače loše otvorila sezonu, ali sada su nakon 19. kola ipak pobjegli iz zone ispadanja te su na 13. mjestu La Lige s 21 bodom. Večeras gostuju kod Espanyola, još jedne katalonske momčadi.