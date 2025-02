Kustiću novi mandat na čelu HNS-a

Podijeli :

Ronald Gorsic CROPIX via Guliver Image

Aktualni predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza (HNS) Marijan Kustić zaslužio je novi četverogodišnji mandat na čelu krovne organizacije hrvatskog nogometa jednoglasnom podrškom na Izbornoj skupštini održanoj u ponedjeljak u zagrebačkom hotelu Westin.

Kustiću je ovo drugi mandat na čelu HNS-a na koje je stigao u srpnju 2021. kada je zamijenio Davora Šukera.

Kustić je bio jedini kandidat, a na skupštini je prisustvovalo 64 od 75 zastupnika.

Na skupštini je jednoglasno izabran i novi Izvršni odbor HNS-a koji i dalje čine Đuro Bukvić, Nenad Črnko, Nenad Horvatić, Davor Ivić, Ante Kulušić, Josip Kuterovac, Drago Lucić, Robert Markulin, Damir Mišković, Slavko Prišćan, Božidar Šikić, Ile Topuzović, Ante Vučemilović-Šimunović, Darko Raić Sudar i Mario Smodlaka. Novi član Izvršnog odbora je Kristijan Antolović, koji je u izvršnoj vlasti zamijenio dosadašnjeg člana Matu Kljajića.

Prvi dopredsjednik HNS-a ostaje Ante Vučemilović-Šimunović, novi dopredsjednici su Nenad Horvatić, Davor Ivić i Ile Topuzović, Damir Mišković ostaje dopredsjednik kao i u prošlom sazivu.

“Čast mi je i ponos biti predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza. Napraviti ovakve rezultate, pokrenuti ovoliko projekata u infrastrukturi, to je nešto sjajno. Zahvalio bih predsjednicima UEFA-e Čeferinu i FIFA-e Infantinu na velikoj podršci koju imamo od UEFA-e i FFIFA-e. Naravno da me veseli projekt izgradnje nogometnog kampa, oko kojeg možda u startu nije bilo puno optimizma. Rekao sam da nećemo stavljati kamene temeljce nego biti konkretni. Zahvaljujem Vladi koja je dala veliku podršku, kao i gradu Velikoj Gorici koji je bio jedinstven u potpori ovog projekta. Vjerujem da ćemo početkom travnja krenuti s radovima i to je nešto uistinu posebno. Kada sam dobio vaše povjerenje prije tri i pol godine, to sam najavio, i drago mi je da ispunjavamo to obećanje. Jedinstvo koje pokazujemo u ove četiri godine je meni veliko zadovoljstvo i oni dovode do ovakvih rezultata. Zajedništvo je svima nama na ponos”, rekao je Marijan Kustić.

Skupštinu su svojim prisustvom uveličali predstavnica FIFA-e Marion Gavat, regionalna koordinatorica u odjelu za nacionalne saveze, voditelj odjela za nacionalne saveze UEFA-e Mario Georgiou, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora Siniša Krajač, počasni predsjednici HNS-a Branko Mikša i Mladen Vedriš, izbornik “vatrenih” Zlatko Dalić, izvršni dopredsjednik Hrvatskog vaterpolskog saveza Perica Bukić i predsjednik Hrvatskog košarkaškog saveza Nikola Rukavina.

“Uvijek mi je zadovoljstvo doći na skupštinu HNS-a jer njena odličja dovoljno govore o radu HNS-a. HOO i hrvatska olimpijska obitelj poštuje vaše rezultate, što dokazuje i činjenica da je vaš predsjednik postao dopredsjednik naše organizacije, što je i nama na čast, a vjerujem i vama. Pozdravljamo dobru dosadašnju suradnju i radujemo se još i boljoj u budućnosti. HNS je primjer kontinuiteta, od onog administrativnog do vođenja momčadi na terenu”, rekao je Siniša Krajač.