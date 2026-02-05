Kulenović: Poboljšat ću se s vremenom, idol mi je Mandžukić

Podijeli :

Matteo Gribaudi via Guliver

Nogometaši Intera u srijedu su svladali Torino u četvrtfinalu Kupa Italije rezultatom 2:1.

U prvom nastupu za Torino, Sandro Kulenović je zabio za konačnih 2:1 u 57. minuti, a ugledna La Gazzetta dello Sport ocijenila ga je visokom sedmicom.

Nakon utakmice donedavni igrač Dinama je dao i izjavu:

“Jako sam sretan i ponosan jer sam pomogao svojoj momčadi. Inter je pobijedio, iako smo mi dali sve od sebe. Za mene je momčad važnija od pojedinca i zato sam razočaran rezultatom. Stigao sam prije pet dana, još uvijek moram naučiti taktičke detalje. Napravit ću što god trener želi od mene. Poboljšat ću se s vremenom. Idol mi je Mario Mandžukić, odrastao sam gledajući njega”, rekao je Kulenović.

U poraženim redovima igrao je i Nikola Vlašić, dok je od 56. minute u pobjedničkom sastavu zaigrao Petar Sučić.