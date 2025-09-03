Kovačević otpisao Pierre-Gabriela za Europa ligu, evo na koga sve Dinamov trener računa

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Dinamo je prijavio listu igrača na koje računa za Europa ligu, a na njoj je najzvučniji izostanak Ronaela Pierre-Gabriela.

Klupski je nogomet na pauzi, ali to ne znači da nema posla u Maksimiru. Dinamo je UEFA-i poslao popis igrača za grupnu fazu Europa lige.

Na njoj nema desnog beka Ronaela Pierre-Gabriela koji je prošle sezone bio jedan od rijetkih stranaca koji su igrali na zadovoljavajućoj razini, međutim ovog ljeta s novim trenerom Marijom Kovačevićem nije upisao ni jedan nastup.

Sada, ostajanjem ispod crte i za europsku jesen, prilično je jasno da Kovačević ne računa na Francuza. S obzirom na to da Pierre-Gabrielu ugovor s Dinamom traje još samo jednu sezonu, moguće je da odmah dođe do raskida ugovora ili pak prodaje u neku od liga u kojima prijelazni rok još uvijek traje.

Kovačević tako ostaje na samo jednom klasičnom desnom beku za Europu, to je Moris Valinčić.

Otpisan je i Juan Cordoba pa ni njega nema na listi, kao ni Danijela Zagorca, ozlijeđenog Raula Torrentea, Perića…

S tim igračima Dinamo će igrati cijelu grupnu fazu. Što znači da pojačanja koja dođu u zimskom prijelaznom roku klub smije prijaviti tek za nokaut fazu, ne i za zadnja dva kola grupne faze, koja se igraju u siječnju. A 24 sata uoči svake utakmice smije dodati mlade igrače na B listu.

Dinamova lista za Europa ligu:

Ivan Nevistić, Ivan Filipović, Moreno Živković, Bruno Goda, Gonzalo Villar, Luka Stojković, Miha Zajc, Dion Drena Beljo, Gabriel Vidović, Arber Hoxha, Marko Soldo, Niko Galešić, Sandro Kulenović, Robert Mudražija, Mateo Lisica, Matteo Perez Vinlöf, Cardoso Varela, Moris Valinčić, Scott McKenna, Josip Mišić, Kevin Theophile-Catherine, Sergi Dominguez, Mounsef Bakrar, Dejan Ljubičić, Leon Jakirović