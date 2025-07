Kovačević nakon pobjede: ‘Utakmicu su preokrenuli igrači na koje smo galamili’

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Nogometaši Dinama slavili su protiv mađarskog Újpesta s 4:2, i to nakon što su gubili s dva gola razlike u pripremnom susretu pred novu sezonu. Újpest je poveo preko Giorgija Beridzea i Aljoše Matka, no Gabriel Vidović smanjio je na 2:1 do kraja prvog dijela. U nastavku je Robert Mudražija s dva pogotka preokrenuo rezultat, a konačnih 4:2 postavio je Patrik Horvat u 108. minuti.

Trener Mario Kovačević bio je zadovoljan izvedbom u drugom dijelu.

“Kod nas nikada nije dosadno ha-ha. Deseti dan nam je ovo na pripremama ovdje, radimo dobro, moram pohvaliti igrače. Radimo naporno, četvrta utakmica u deset dana, puno treninga. Vidjelo se prvo poluvrijeme da smo teški. Bez obzira na umor, prelagano smo nažalost primili golove u prvom poluvremenu”, rekao je.

Naglasio je kako su zaslužili više u prvom dijelu:

“Dominirali smo u prvom dijelu, trebali smo biti opasniji u napadu, zabiti koji gol prije nego što smo primili dva. Reakcija poslije golova je bila sjajna, mislim da smo trebali i izjednačiti u prvom poluvremenu. U drugom dijelu ušli su igrači na koje smo galamili nakon poraza od Širokog Brijega. Jako su dobro reagirali, zabili tri gola i preokrenuli. Mogu biti zadovoljan.”

Kovačević je pohvalio protivnika:

“Újpest ranije počinje s prvenstvom, ima dobre uigrane kombinacije. Moram pohvaliti igrače, nije lako, šest, sedam igrača je ostalo, sve su novi. Radimo i pokušavamo što prije stvoriti momčad, nije lagano. Najbitnije nam je do prvog kola da budemo momčad u pravom smislu riječi, do Osijeka ćemo biti pravi. Treba nastaviti dalje ovako. Drago mi je što nema ozbiljnijih ozljeda, Mišića i Varelu smo poštedjeli, možda su i mogli, ali nismo htjeli riskirati. Valinčić i Pavić se vraćaju, došli su na pripreme i rade.”

Na kraju je istaknuo i nastup Sergija Domingueza, koji je impresionirao ne samo igrom, već i upotrebom hrvatskog jezika:

“Ja to iniciram, poštujem svaki jezik, ali dok su tu, moraju bar taj nogometni rječnik znati. Mislim da to nije problem, drago mi je zbog njega. Puno je novih igrača došlo, bit će to sve bolje. Pohvatao je riječi i dobro je odigrao.”