Kovačević je već prelomio, ovo je vjerojatni sastav Dinama protiv Maccabija?

Luka Kolanović via Guliver Images

Dinamo u četvrtak u Bačkoj Topoli, u 2. kolu Europske lige, igra s Maccabijem.

Dinamo je otvorio Europa ligu pobjedom protiv Fenerbahčea 3:1 na Maksimiru.

POGLEDAJTE VIDEO / Sjajni Beljo dvaput zabio, a Bakrar je novom golčinom stavio ‘točku na i’! Pogledajte golove

Trener Dinama, Mario Kovačević, protiv Slaven Belupa u pobjedi 4:1 na Maksimiru odmorio je nekoliko ključnih igrača i dao priliku novim snagama. Od prve minute zaigrali su Kevin Theophile-Catherine, Ismael Bennacer, Monsef Bakrar i Sandro Kulenović.

Kovačević za dvoboj s Maccabijem ima tek jednu dilemu, tko će na desno krilo – Lisica ili Bakrar, no čini se da je tu prednost na strani Lisice.

Vjerojatni sastav Dinama: Nevistić – Valinčić, Dominguez, McKenna, Goda – Ljubičić, Mišić, Zajc – Lisica, Beljo, Hoxha.