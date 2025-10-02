Kovačević je Domingueza čuvao za Maccabi, a on se ozlijedio – na treningu

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Trener Dinama Mario Kovačević otkrio je da je Dinamo oslabljen za Španjolca protiv Maccabija u Bačkoj Topoli u 2. kolu Europa lige,

“Ne možemo računati na Domingueza! Najbliži je prvom sastavu Theophile, ali tu je i Galešić, koji odlično radi na treninzima”, poručio je na press konferenciji na Maksimiru Mario Kovačević pred okršaj s Izraelcima.

Dominguez je propustio dvoboj protiv Slavena Belupa upravo da bi ga sačuvali za Maccabi, u srijedu se i pojavio na treningu, sve je ukazivalo da će biti u prvih 11 u Bačkoj Topoli. Ali lakša ozljeda koljena na tom se treningu ispriječila i izbacila ga iz stroja. Kako piše Germanijak, nije u pitanju ništa ozbiljno, za nedjeljnu utakmicu protiv Lokomotive trebao bi biti spreman.

Po svemu sudeći u Bačkoj Topoli zamijenit će ga Kevin Theophile Catherine.