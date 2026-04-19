Kovačeva Borussia ‘zagrizla’ za talentiranog Lokomotivinog stopera

Borussia Dortmund ponovno se oslanja na svoju prepoznatljivu filozofiju razvoja mladih igrača i aktivno traži nove talente koji bi u budućnosti mogli postati ključni dio momčadi.

Ovoga puta fokus su usmjerili na Hrvatsku, gdje su uočili jednog od perspektivnijih mladih braniča. Riječ je o 15-godišnjem Liamu Claudeu Kantéu, stoperu Lokomotive, koji je već zapeo za oko brojnim europskim klubovima.

🚨💛🖤 Borussia Dortmund lead the race to sign young defender Liam Claude Kanté from NK Lokomotiva Zagreb. Bayern, Hoffenheim, RB Salzburg and Italian clubs are also keen and showing interest. pic.twitter.com/GTl0ZclIB4 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 19, 2026

Prema informacijama koje donosi Fabrizio Romano, Dortmund je trenutačno u najpovoljnijoj poziciji za njegov dolazak, iako interes ne nedostaje. Za mladog braniča zainteresirani su i Bayern Munchen, Hoffenheim, RB Salzburg, kao i nekoliko talijanskih klubova.

Kanté igra na poziciji stopera, ljevak je i već nastupa za U-17 momčad Lokomotive. Unatoč tome što ima tek 15 godina, već je skupio nastupe za mlađe reprezentacije Hrvatske, uključujući selekcije U-15 i U-16.

Dortmund je i ranije dokazao da zna prepoznati mlade talente, a novi sportski direktor jasno je istaknuo smjer kojim klub želi ići: