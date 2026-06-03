Prpić zabio prvijenac u trijumfu U-21 Hrvatske nad Katarom

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Hrvatska U-21 nogometna reprezentacija u prijateljskoj je utakmici pobijedila Katar U-23 s 2:0.

Momčad Ivice Olića slavila je na stadionu u Rudešu, a strijelci su bili kapetan Dominik Prpić i Matia Baržić. Ovo je bila druga provjera mladih hrvatskih reprezentativaca u lipanjskom ciklusu, nakon što su prije četiri dana u Koprivnici odigrali 1:1 protiv Grčke U-21.

Utakmicu je pred oko tristotinjak gledatelja, među kojima su bili i Nikica Jelavić te Alen Peternac, obilježio kišom natopljen teren. Hrvatska se u prvom poluvremenu u takvim uvjetima mučila s realizacijom, a izbornik Olić je u početnoj postavi u odnosu na susret s Grčkom zadržao samo braniča Dominika Prpića, koji je nosio i kapetansku traku.

Zabilježene su prilike Vite Čaića i Mirka Suška, ali bez promjene rezultata. U nastavku je Hrvatska U-21 izgledala konkretnije nakon brojnih izmjena na poluvremenu, kada su ušli Lovro Zvonarek i Adriano Jagušić.

Vodstvo je stiglo u 57. minuti nakon akcije iz kornera. Jagušić je ubacio na peterac, a Prpić je najviše skočio i glavom pogodio za 1:0. Kapetan je pritom ranije u utakmici spasio pogodak čišćenjem lopte s gol-crte, a ubrzo nakon gola je zamijenjen.

U završnici je priliku dobio i Jozo Vukman, koji je u 77. minuti upisao dobru obranu. Konačnih 2:0 postavljeno je u 83. minuti kada je Zvonarek iz slobodnog udarca ubacio, a Matia Baržić glavom zabio za potvrdu pobjede. I Prpiću i Baržiću to su bili prvijenci za U-21 reprezentaciju.

Hrvatsku U-21 reprezentaciju sada čeka utakmica protiv Irske, dok se službeni dio kvalifikacija za Europsko prvenstvo nastavlja krajem rujna i početkom listopada. Vatrene tada očekuju ogledi protiv Mađarske, Ukrajine i Litve, a cilj je zadržati prvo mjesto u skupini koje trenutno drže ispred Turske.