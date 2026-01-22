Kontroverzni vlasnik rumunjskog kluba ne dolazi u Zagreb: ‘Otišao se moliti u Grčku’

Podijeli :

Razvan Pasarica via Guliver

Dinamo večeras od 21 sat igra važnu utakmicu protiv rumunjskog FCSB-a na Maksimiru u sklopu 7. kola Europa lige.

Eduard Apostol urednik je i reporter nogometne sekcije Gazete Sporturilor (GSP.ro) i pred Dinamo otkrio je stanje u rumunjskom klubu.

“I igrači i treneri i vlasnik Gigi Becali vjeruju da FCSB može biti prvak. Mogu dohvatiti play-off, mjesto među najboljih šest momčadi, potom se bodovi prepolavljaju i to im olakšava zadatak. Toga se boje i njihovi rivali pa se zato nadaju da FCSB neće u Ligu za prvaka. No i Europa je za klub iznimno bitna. I u njoj žele napraviti što bolji rezultat, dok god šanse za to postoje. Vidjet ćemo hoće li uspjeti, prvo u Zagrebu, potom i kod kuće s Fenerbahčeom. Nije im lako, jer je fokus na play-offu Superlige, a između dviju europskih utakmica čeka ih teška ligaška s CFR Clujom”, rekao je za Sportske novosti rumunjski novinar.

Vlasnik rumunjskog velikana je kontroverzni Gigi Becali, o kojem smo više pisali jučer u tekstu OVDJE. Je li on ljut zbog rezultata?

“Vrlo! Nedosljedan je u svojim izjavama, ali i dalje vjeruje da FCSB može do titule, a i da može pobijediti u Zagrebu. Zapravo, to je mentalitet tog kluba, uvijek žele pomicati granice. I koliko je god to moguće, gurati dalje u Europi.”

U Zagrebu Becalija neće biti.

“Ne, ne dolazi u Zagreb. Otišao je neki dan u Solun, molio se na planini Atos u Grčkoj, na Svetoj Gori. Ne zove on trenera izravno tijekom utakmica, već pomoćnike, ljude u stožeru. Ili u poluvremenu pošalje neke svoje ideje ili naputke oko izmjena igrača…”