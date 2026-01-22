Ovo je vjerojatni sastav Dinama za važan okršaj s Rumunjima

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver

Dinamo večeras od 21 sat igra prvu službenu utakmicu ove godine.

Dinamo na Maksimiru u sklopu 7. kola Europa lige dočekuje rumunjski FCSB (Steaua).

POVEZANO Insajder: Bakrar je na meti Egipćana, kontaktirali su njegovog menadžera Kovačević: Bili smo i mi u situaciji u kojoj su Rumunji. Jakirović? Tako je on odlučio

I hrvatskom i rumunjskom velikanu dva kola prije kraja treba pobjeda ako žele proći barem u doigravanje za nokaut fazu. Dinamo se nakon šest kola nalazi na 25. mjestu Europske lige sa 7 bodova, dok ih FCSB ima 6 i nalazi se na 27. mjestu.

Ovo je vjerojatni sastav Dinama:

Filipović – Galešić, Dominguez, McKenna, Goda – Zajc, Mišić, Ljubičić – Bakrar, Beljo, Hoxha.