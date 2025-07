Karačić za SK dao savjet Varaždinu: ‘Uzvrat će biti težak, ali imamo jednu prednost’

Podijeli :

NK Varaždin

Varaždin se vratio na europsku pozornicu u kojoj nije bio još od davne 2011. godine. Povratak je obilježio na najbolji mogući način, a to je pobjeda. Dobio je Santa Claru 2:1 u prvom meču 2. pretkola Konferencijske lige, a Nikola Šafarić upisao je prvo europsko slavlje u ulozi trenera.

Branko Karačić je za Sport Klub komentirao prvi nastup Varaždina nakon dugo vremena. Dotaknuo se Šafarića, kojem je ovo bio debi na europskoj pozornici.

Kako ste vidjeli Varaždin, koji je nastupao u Europi poslije skoro 15 godina?

–Da, vidjelo se da su ljudi došli na stadion i bio je izvanredan osjećaj da Varaždin igra europsku utakmicu. Vrlo kvalitetan ulazak Varaždina u prvih pola sata. Varaždin je izvanredno radio pritisak na zadnju liniju Santa Clare, a sa mirnoćom i snagom u posjedu lopte djelovao je kao kvalitetna momčad te došao do zasluženog vodstva. Nakon tolikog trošenja energetski je malo pao i u zadnjih 10-15 minuta prvog dijela Santa Clara počela se dizati te je uspostavila igru sa kratkim dodavanjima. Tu je Varaždin na neki način dolazio u probleme. U drugom poluvremenu apsolutno drugačija utakmica, drugačiji suparnici i drugi taktički potezi, a Santa Clara je dominirala 15 minuta prije kraja. Nevjerojatno je kako Varaždin nije imao moći ni snage da nije nastavio raditi kao u prvom razdoblju, gdje je stiskao zadnju liniju. Jednostavno se povukao u svoju polovicu i na neki način dao svoju kvalitetu, koju Santa Clara posjeduje sa kratkim dodavanjima i dolazila je u situacije da izjednači. Sa svojom igrom to je pokazala i došla do izjednačenja. Kod Varaždina primijetilo se da ne djeluje dobro kao u prvih 45 minuta i da je promijenio formaciju u 3-5-2. Ulazak Dabre i Latkovića donio je novu snagu Varaždinu. Sreća, koju morate imati u nogometu donijela je veliko zadovoljstvo da prvu utakmicu završi sa pobjedom. Po meni, šanse su izjednačene bez obzira na pobjedu Varaždina jer u uzvratu će biti jako teško. Ako Varaždin podigne energetsku razinu kao u prvih 30 minuta, mislim da može proći. Varaždin je pokazao atraktivan nogomet sa puno promjena u načinu dominacije. Lijepa utakmica za gledatelje.

Iako Varaždin ima minimalnu prednost, odluka o prolazu pada u uzvratu. Ono što je sigurno jest da ništa nije gotovo i da treba biti jako oprezan.

-Pokazalo se da Varaždin može kvalitetno reagirati u pojedinim trenucima. Hoće li otići na našu stranu kao u ovoj utakmici, pokazat će uzvrat. Smatram da Varaždin ne smije razmišljati o povlačenju na svoju polovicu, a utakmica je pokazala da je Santa Clara tehnički vrlo kvalitetna u malom prostoru i da zna biti vrlo neugodna. Ako se Varaždin postavi hrabro, ima velike šanse za prolaz. Ponavljam da će biti izuzetno teško bez obzira na prednost i da će odlučiti sretni trenuci kao onaj Dabre, koji je donio pobjedu poslije dugo vremena i veliko zadovoljstvo navijačima. Varaždin će biti u kvalitetnoj poziciji jer se vraćaju Maglica i Mamić. To je veća mogućnost za rotaciju i taktičke stvari, koje će stožer pripremiti za uzvrat.

Ako Varaždin prođe u 3. pretkolo, čekat će ga Larne ili Priština. To bi bili puno lakši protivnici od Santa Clare.

-U pravu ste. Sigurno će dobiti veliko samopouzdanje, a takvi protivnici imaju slabu kvalitetu za razliku od Santa Clare i otvara se mogućnost da Varaždin profitira te da naš koeficijent raste. To bi bila velika stvar.

Šafarić je prvi put vodio Varaždin u Europi kao trener. Debitirao je uspješno, odnosno sa pobjedom.

-Sigurno i zaslužuje čestitke. Najvažnije je da nisi kiksao u prvoj utakmici. Mislim da je Varaždin pokazao zrelost, koju je imao prošle sezone u HNL-u i da nema previše oscilacija tijekom utakmice. To je ispravan put od strane Šafarića, kojem čestitam i želim mu sreću u nastavku trenerske karijere.