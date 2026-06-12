Kaos u Torontu prije utakmice: Zaštitari upali među navijače BiH, izbila tučnjava

Snimke koje kruže društvenim mrežama prikazuju naguravanje i intervenciju redarske službe, dok su ostali gledatelji promatrali razvoj događaja s tribina.

Službene informacije o uzroku incidenta zasad nisu objavljene, no prema neslužbenim navodima nezadovoljstvo navijača izazvao je pokušaj zaštitara da uklone njihova navijačka obilježja.

Napetosti su se ubrzo smirile, pa je susret počeo prema predviđenom rasporedu. Organizatori se nadaju da će ostatak večeri proteći bez novih izgreda te da će fokus biti isključivo na događanjima na travnjaku.