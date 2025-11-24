Kako do Lillea? Navijači Dinama u problemu, zbog štrajka otkazani letovi!

Podijeli :

Dinamo je u Francuskoj trebao imati podršku od skoro 2000 navijača, ali ipak bi ih moglo biti manje.

Dinamo u četvrtak od 18.45 sati igra u gostima kod Lillea utakmicu 5. kola Europa lige. Veliki broj navijača Dinama put do Lillea planirao je preko Bruxellesa, u koji iz Zagreba izravno lete dvije avionske linije.

Problem je u tome što je ovog tjedna u Belgiji veliki štrajk osoblja u zračnim lukama i letovi su otkazani.

Prvo su otkazani letovi Croatia Airlinesa za Bruxelles, a danas i letovi Ryanaira u obližnji Charleroi.

Letovi za ostale obližnje gradove sad su već dosta skupi pa se dio navijača već organizira i na put kreće busevima, a put iz Zagreba takvim načinom prijevoza traje oko 20 sati.