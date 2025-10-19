Jurić remijem protiv Lazija ostao jedini hrvatski trener bez poraza u ‘Ligama petice’

Podijeli :

AntonioxBorga via Guliver

Nastavljen je u talijanskoj Serie A niz utakmica s malim brojem golova, u Bergamu su nogometaši Atalante i rimskog Lazija odigrali 0-0.

Atalanta, momčad koju vodi hrvatski strateg Ivan Jurić, bila je bolja, pogotovo u drugom poluvremenu kada je nizala dobre prilike, ali Rimljani su izdržali i iščupali vrlo važan bod. Bila je ovo već četvrta utakmica sedmog kola Serie A bez golova.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić je igrao do 67. minute za Atalantu, dok je na drugoj strani Toma Bašić također počeo utakmicu, a zamijenjen je u 75. minuti.

Atalanta je ostala osma, dok je Lazio napredovao i sada je 11. na ljestvici.

Sedmo kolo talijanske Serie A je očigledno kolo s vrlo malo pogodaka, a u taj kalup su se ugurale i nedjeljne utakmice Cagliari – Bologna i Genoa – Parma.

Bologna je u gostima pobijedila Cagliari 2-0, dok su Genoa i Parma odigrali utakmicu bez golova. Bologna je do bodova došla nakon golova Holma u 31. i Orsolinija u 80. minuti, s tim da hrvatski nogometaši nisu sudjelovali u ovom nedjeljnom ogledu. Na domaćoj je klupi ostao Marko Rog, a na gostujućoj Nikola Moro. Bologna je privremeno skočila na četvrto mjesto ljestvice.

Ranije u nedjelju Como je s 2-0 na domaćem terenu pobijedio Juventus, sastav kojeg vodi hrvatski strateg Igor Tudor. Hrvatski obrambeni igrač Ivan Smolčić je za domaćina igrao do 86. minute, dok je Martin Baturina ostao na klupi za pričuve Coma.

Juventusu je to bio prvi ligaški poraz u sezoni, a Como se sada s njim bodovno izjednačio na ljestvici.

Posljednja utakmica ovog kola igra se u ponedjeljak, a sastaju se Cremonese – Udinese.