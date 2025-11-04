Još se priča o incidentu u Mariboru i Đalovićevom odlasku: ‘Netko je sve preuveličao’

Podijeli :

NK Maribor

Radomir Đalović sad radi u turskom Kayserisporu, ali o njegovom odlasku iz Maribora još se priča.

Đalović je 16 dana vodio momčad Maribora, a onda se dogodio incident na treningu kad je prvo izbio verbalni, a onda i fizički obračun između dvojice igrača Benjamina Tetteha i Omara Rekika pri čemu je i Đalović dobio udarac u glavu.

Sad je stigla nova prozivka na račun crnogorskog trenera. I to od igrača koji je sudjelovao u incidentu na treningu:

“Netko je jednostavno preuveličao cijelu situaciju i dao joj preveliku važnost”, kazao je Benjamin Tetteh pa dodao da nema nikakvih problema s Rekikom:

“Moram naglasiti da Omar i ja nemamo nikakvih problema, mogu reći da smo tjedan dana prije tog događaja bili zajedno u Budimpešti, tijekom slobodnih dana, što dodatno potvrđuje da među nama nema nesuglasica”, zaključio je Tetteh.