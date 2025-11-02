Đalović golom bivšeg HNL-ovca doveo svoju novu momčad do prve ligaške pobjede

Podijeli :

LukaxKolanovic via Guliver

Još uvijek aktualni prvak Hrvatske s Rijekom Radomir Đalović upisao je prvu ligašku pobjedu na klupi turskog prvoligaša Kayserispora.

Nakon što je izgubio od Samsunspora (3:1) i remizirao s Karagümrükom (1:1) te pobijedio Belediye (1:0) u Kupu, Radomir Đalović s Kayserisporom dočekao je prvu pobjedu i u prvenstvu Turske i to doma protiv Kasimpase.

Štoviše, to je i općenito prva pobjeda momčadi u ovoj sezoni prvenstva. Završilo je 3:2 u dramatičnom susretu u kojem je Kayserispor vodio 1:0 i 2:1 prije nego što je bivši igrač zagrebačke Lokomotive Indrit Tuci u 81. minuti pogodio za konačnih 3:2. Tuci je u igru ušao samo četiri minute ranije.

Prethodno su strijelci za Kayserispor bili Soyalp (11.) i Denswil (32.), a za goste Winck (19.) i Kanatsizkus (67.).

Ovom pobjedom Đalovićeva momčad izbavila se iz zone ispadanja te sada zauzima 15. mjesto s devet bodova, dok je Kasimpasa 13. s bodom više.