Još jedan bivši Vatreni stiže u Hajduk? ‘Slično razmišljam kao Vučević, sve je moguće’

Goran Vučević, Ivan Rakitić i Gonzalo Garcia donijeli su novi elan na Poljud i među Hajdukove navijače, a uskoro bi im se mogao pridružiti još jedan bivši igrač Bijelih i hrvatske reprezentacije.

“U zadnje sam vrijeme dosta u Hrvatskoj i bolje sam upoznat sa situacijom oko našeg nogometa. Ove nove promjene u Hajduku mogle bi donijeti neke nove pozitivne trendove. Počevši od trenera koji je ključno polazište cijele priče, a potom uprave, odnosno Gorana Vučevića i Ivana Rakitića čiji bi autoritet najviše mogao donijeti Hajduku”, rekao je u razgovoru za Večernji list Nikola Jerkan, nekadašnji reprezentativac Hrvatske i igrač Hajduka (1988. – 1990.).

“Vidjeli ste sada i zadnja događanja oko pojačanja iz španjolske lige. Mogli su birati neke druge klubove u Španjolskoj, a došli su u Hajduk. Razlika je kada vas nazove Rakitić ili netko treći. Imamo sličnu situaciju u Dinamu sa Zvonimirom Bobanom. Puno je pozitivnih stvari u našem nogometu u posljednje vrijeme, posebice dolaskom na funkcije nekih bivših igrača s autoritetom i zavidnim kurikulumom”, smatra Jerkan.

Pohvalio je rad trenera Garcije.

“Lani smo imali Gennara Gattusa koji je igrao antinogomet. Utakmice su mu bile dosadne, zanemario je igrače koji su imali tehničke kvalitete. Naravno, dao im je nešto drugo, od igrača je tražio ono što je on bio. Garcia je suprotnost Gattusu. U Istri je, sa slabijim kadrom, napravio dosta pozitivnih stvari. Treba mu dati vremena, početak je dobar, bez obzira na ispadanje iz Europe. Ništa ne ide preko noći. Vidi se da igrači poštuju ono što trener traži. No u nekim situacijama, kada tranzicija mora biti brža i učinkovitija, momčad i dalje inzistira na čvrstom posjedu. To se treba promijeniti…”

Dobar dio igračke karijere Jerkan je proveo u Španjolskoj, a to je zemlja u kojoj i živi dugi niz godina, stoga je upoznat s kvalitetama Huga Guillamona i Edgara Gonzaleza, novog Hajdukovog španjolskog dvojca.

“Guillamon je počeo kao stoper i na toj je poziciji konkurirao u momčadi Luisa Enriquea na SP-u u Kataru. No, nikada mi mi nije djelovao kao igrač za tu poziciju. Njegovo pravo mjesto je zadnji vezni, nadam se da je zato i doveden. Gonzalez je bio godinu dana u Real Oviedu. Stoper mu je prirodna pozicija, no može igrati i na poziciji šestice.”

Jerkan je odgovorio i na špekulacije da bi se i on mogao pridružiti Goranu Vučeviću i Ivanu Rakitiću u Hajduku.

“Bilo je razgovora. Imam slična promišljanja o nogometu kao Vučević. Sve je moguće.”