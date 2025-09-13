Jedan od junaka Varaždina nakon pobjede protiv Hajduka: ‘Drago mi je da je on u našoj ekipi’

Podijeli :

Foto: hajduk.hr / Robert Matić

Varaždin je ostvario veliku pobjedu nad Hajdukom, slavivši s 2:0 na svom stadionu u sklopu 6. kola SuperSport HNL-a. Domaćini su oba pogotka postigli u prvih osam minuta susreta. Strijelac prvog gola bio je Aleksa Latković u petoj minuti, dok je tri minute kasnije nesretni autogol postigao vratar Hajduka Ivica Ivušić. Ovo je Hajdukov prvi poraz u novoj sezoni.

Domaći sastav je utakmicu otvorio furiozno. U petoj minuti Latković je započeo brzu kontru, pretrčao više od pola terena, dodao loptu na desnu stranu Tavaresu, koji mu ju je vratio u sredinu. Latković je iz prve, s pet metara, precizno pogodio mrežu.

Hajduk doživio prvi prvenstveni poraz ove sezone, Varaždin u tri minute riješio posao! Šafarić: Teška utakmica. Marina? Da ima pet godina manje, bio bi u Dinamu ili Hajduku

Samo tri minute kasnije, Varaždin dolazi do drugog gola. Tavares je probio lijevu stranu i pokušao ubaciti pred gol, ali je lopta nespretno pogodila Ivušića i završila u njegovoj mreži.

Nakon utakmice je Latković podijelio svoje viđenje susreta.

„Rana dva gola su usmjerila cijeli susret. Ovo su važna tri boda za nas. Pohvale idu mojim suigračima i stručnom stožeru. Nemam neku posebnu tajnu – dajem maksimum u svakoj utakmici. Idemo korak po korak, a sljedeća nam je Lokomotiva. Dobro igramo protiv velikih klubova, ali to moramo prenijeti i na ostale utakmice.”

Dotaknuo se i svog suigrača Tavaresa.

„Sjajan igrač, užitak je igrati s njim. Odlično se nadopunjujemo i zahvalni smo što je dio našeg tima.”