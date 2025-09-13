Šafarić: Teška utakmica. Marina? Da ima pet godina manje, bio bi u Dinamu ili Hajduku

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Varaždin je Hajduku nanio prvi prvenstveni poraz u sezoni.

Do velika tri boda Varaždin je došao u tri minute, prvo je u petoj minuti Latković zabio za vodstvo, dok je u osmoj minuti Ivušić nespretnim potezom poklonio gol domaćinima za konačnih 2:0. Veliku pobjedu Varaždina prokomentirao je njihov trener Nikola Šafarić:

“Jako teška utakmica. Bojiš se što bi se moglo dogoditi uoči utakmice zbog pritiska, ali izdržali smo. Čekali smo svoje šanse. Teško je braniti se protiv Hajduka. Jako dobro pune šesnaesterac, ubacuju sa svih pozicija… Nadali smo se da ćemo se morati braniti jer to znači imamo vodstvo. Rekao sam dečkima da moraju još više vjerovati u sebe.

U zadnjim kolima nas rezultat nije pratio. Planski radimo transfere. Znali smo da smo prošle godine napadački bili slabiji, dok smo imali defenzivnu stabilnost, a sad smo doveli igrače koji mogu raditi razliku. Imali smo ozljeda, igrali smo Kup u utorak… Neki su se tek počeli vraćati. Puno je lakše kad se okreneš i boli te glava jer ne znaš koga bi stavio u igru. Ne smije nas zavarati što smo igrali dobro protiv velike četvorke. S njima čekaš šanse iz polukontri i kontri, ali sada nas čekaju naše utakmice.”

Osvrnuo se na nastupe Tavaresa i Marija Marine:

“Tavares? Pokazao je velik potencijal. Nekad zaspi i ne postavi se kako treba, ali još ima posla, mora se priviknuti na igranje obiju faza, kao i ostali novi igrači. Nemoguće je kako Mario Marina igra. Da ima pet godina manje, bio bi u Dinamu ili Hajduku. Imao sam i za njega ponudu. Nećemo ga dati.”