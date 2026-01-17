Je li ovo potvrda transfera? Mlačića opet nema u zapisniku

Već tjednima priča se o njegovom mogućem odlasku iz Splita, a danas nije u zapisniku za pripremnu utakmicu Hajduka protiv Širokog Brijega.

Gonzalo Garcia s momčadi Hajduka protiv Širokog Brijega odrađuje zadnje pripreme pred utakmicu s Istrom u sklopu 19. kola HNL-a.

Garcia u ovoj utakmici nema Branimira Mlačića. Njega nema u zapisniku s obzirom da su i dalje u tijeku pregovori oko njegovog transfera u Inter Milan.

Mlačić je ove sezone stigao u prvu momčad Hajduka nakon ozljede Marina Skelina. Mlačić prema Transfermarktu vrijedi četiri milijuna, a za seniore Hajduka skupio je 18 nastupa. Ugovor ga s Hajdukom veže do 2029.

