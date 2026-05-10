Je li Niko Sigur odigrao posljednju utakmicu za Hajduk?

Nakon utakmice trener Hajduka Gonzalo Garcia otkrio je kako je Niko Sigur odigrao posljednji susret za splitski klub ove sezone.

“Htio sam izvaditi Livaju, ali kada sam išao napraviti promjenu, Sigur se uhvatio za nogu. Ovo je zadnja utakmica koju će igrati s nama, idućeg tjedna će se pridružiti kanadskoj nogometnoj reprezentaciji”, rekao je Garcia.

Već neko vrijeme nagađa se da bi Sigur nakon nastupa s Kanadom na Svjetskom prvenstvu mogao napustiti Poljud i ostvariti transfer u inozemstvo. Iako ugovor s Hajdukom ima do ljeta 2028., sve su glasnije priče o njegovom odlasku već ovog ljeta.

Kanadski reprezentativac stigao je u Hajduk 2022. godine iz slovenskog Radomlja te se kroz klupsku akademiju izborio za mjesto u prvoj momčadi. Za Hajduk je odigrao 114 utakmica uz pet pogodaka i pet asistencija, a osvojio je hrvatski Kup 2023. godine.